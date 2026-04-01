На предварительное голосование ЕР зарегистрировались более 500 кандидатов

01 апреля 2026, 10:20

Вячеслав Фетисов (фото: пресс-служба партии «Единая Россия»)

Свыше 500 кандидатов подали заявки на участие в предварительном голосовании «Единой России» за первые три недели с начала регистрации. Об этом сообщает пресс-служба партии.





В число кандидатов вошёл знаменитый хоккеист, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов. Его опыт парламентской деятельности составляет десять лет. За это время он принял участие в разработке более 50 законопроектов различной тематики, включая развитие спорта, охрану природы, контроль за качеством детского питания и пр. Фетисов также является куратором партийного проекта «Детский спорт». В его планах — создание программы по обеспечению спортшкол экипировкой.





«Для меня важно, чтобы жители нашей страны — от мала до велика, с любыми физическими возможностями и уровнем подготовки — могли бесплатно заниматься спортом со спортсменами и тренерами», — сказал Фетисов.

«Единая Россия» расширяет меры поддержки: от бесплатного повторного профессионального образования для бойцов до доступности цифровых сервисов и современной реабилитации. Этими вопросами я планирую заниматься в дальнейшем», — заявил Михаил Терентьев.