Подмосковный производитель детских площадок зарегистрировал более 20 патентов

01 апреля 2026, 10:04

24 патента на модели и промышленные образцы зарегистрировала компания «Лебер» из Мытищ, занимающаяся производством и установкой детских, спортивных и собачьих площадок. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.





Помимо площадок, в компании разрабатывают и выпускают уличную мебель, включая скамейки, качели, урны, газонные ограждения и пр.





«В число запатентованных промышленных образцов вошла линейка оборудования для научных детских площадок: «Азбука Морзе», «Электрическая цепь», «Слушай город» и др. Запатентованы также большие игровые комплексы, в том числе «Наукоград», «Башни» и «Портал: Куб». Патент оформлен и на универсальный узел крепления подпятников», — рассказал директор по маркетингу компании «Лебер» Игорь Шаповалов.