Подмосковные кондитеры представили продукцию на выставке в Китае

01 апреля 2026, 10:06

оригинал Фото: istockphoto / Dmytro Chernykov

Предприятия кондитерской отрасли Московской области стали участниками международной выставки China Food & Drinks 2026. Мероприятие позволило местным производителям расширить возможности для продвижения своей продукции на рынке КНР, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия регоина.







Свои разработки на экспозиции представили несколько компаний региона. В их числе — «Чеховский Кондитер Альянс» из Чехова, который является одним из старейших в отрасли и сочетает классические рецепты с современными технологиями для обеспечения высокого качества.



Люберецкий производитель шоколада «Волшебница» продемонстрировал продукцию, известную благодаря уникальным рецептурам. Еще один люберецкий производитель, «Азовский хлеб», представил хлебобулочные изделия, снеки и восточные сладости, пользующиеся спросом как в России, так и за рубежом. Также в выставке участвовала «Кондитерская фабрика Марми» из Домодедово, специализирующаяся на выпуске шоколадных изделий широкого ассортимента.



Участие в выставке открыло для подмосковных производителей новые возможности по продвижению продукции на китайском рынке, который является одним из самых перспективных для продуктов питания.



2025 году объем экспорта кондитерских изделий из региона вырос почти в 1,5 раза по сравнению с 2024 годом. Бренды региона стабильно востребованы в странах ближнего зарубежья и последовательно укрепляют позиции на дальних рынках.