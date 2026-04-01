Во Фрязине отремонтировали дорожную инфраструктуру
Специалисты Мосавтодора провели работы по ремонту элементов дорожной инфраструктуры на региональных трассах во Фрязине. Мероприятия направлены на повышение комфорта и безопасности автомобилистов и пешеходов, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Дорожники ликвидировали ямы на улицах Полевой, Московской и проспекте Мира. На улицах Московской и Полевой остановочные павильоны, дорожные знаки и опоры наружного освещения очистили от несанкционированных рекламных объявлений. Кроме того, на улице Полевой привели в нормативное состояние светофорный объект, а на проспекте Мира отремонтировали знаки, ограждения и линию освещения.
Помимо работ во Фрязине, специалисты Мытищинского РУАД №8 приводят в порядок региональную дорожную сеть в Долгопрудном, Королеве, Лобне, Лосино-Петровском, Мытищах, Пушкинском, Сергиево-Посадском округе и Щелкове.
Актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья публикуется в официальном канале ведомства в MAX.
