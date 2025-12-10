В подмосковном Красноармейске запустили цикл лекций для юных художников

10 декабря 2025, 13:19

Фото: МедиаБанк Подмосковья/Екатерина Мелкозерова

В Подмосковье юных художников научат создавать уникальные экслибрисы. Городская картинная галерея Красноармейска открыла двери для учеников художественного отделения местной Детской школы искусств и подготовила цикл познавательных лекций. Он стартует уже на следующей неделе. Об этом сообщили в Администрации городского округа Пушкинский.





Программу начнут с малоизвестного, но изысканного жанра — экслибриса. Это особый книжный знак, который указывает на владельца издания. На первой встрече ребятам расскажут об истории экслибрисов. Они смогут увидеть их своими глазами: фонды галереи хранят обширную коллекцию миниатюрных произведений печатной графики.

Фото: МедиаБанк Подмосковья/Екатерина Мелкозерова

«Раньше этот вид искусства был невероятно популярен. Для крупных библиотек, в том числе частных, экслибрисы создавали известные художники. За ними активно охотились коллекционеры», — рассказала сотрудник галереи Ольга Любимова.