На премию «Подмосковный фельдшер» подали уже более 60 заявок
Более 60 заявок от среднего медицинского персонала поступило на соискание премии «Подмосковный фельдшер», до окончания приёма осталось немногим больше недели. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Премия «Подмосковный фельдшер» проводится с 2021 года. Победители поучают вознаграждение в размере 200 тысяч рублей.
«Такие мероприятия, как премия, позволяют нам поддержать медицинских специалистов, давно работающих в Московской области, и отметить их профессионализм. На данный момент заявки на участие в премии подали уже более 60 человек. Приём заявок продлится до 15 августа», — сказал зампред регионального правительства — глава Минздрава Подмосковья Максим Забелин.Претенденты на премию должны будут ответить на вопросы по теории, а также продемонстрировать решение ситуационных задач и выполнить практические задания. Итоги премии подведут в декабре.