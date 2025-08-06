На премию «Подмосковный фельдшер» подали уже более 60 заявок

06 августа 2025, 11:44

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Более 60 заявок от среднего медицинского персонала поступило на соискание премии «Подмосковный фельдшер», до окончания приёма осталось немногим больше недели. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.





Премия «Подмосковный фельдшер» проводится с 2021 года. Победители поучают вознаграждение в размере 200 тысяч рублей.





«Такие мероприятия, как премия, позволяют нам поддержать медицинских специалистов, давно работающих в Московской области, и отметить их профессионализм. На данный момент заявки на участие в премии подали уже более 60 человек. Приём заявок продлится до 15 августа», — сказал зампред регионального правительства — глава Минздрава Подмосковья Максим Забелин.