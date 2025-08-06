В Наро-Фоминске мужчина обнаружил незаконное общежитие мигрантов
В подмосковном Наро-Фоминске мужчина обнаружил, что в подвальном помещении многоквартирного дома незаконно живут мигранты, сообщает один из телеграм-каналов.
С помощью камеры телефона, просунутого в техническое отверстие дома, мужчина увидел развешенную на коммуникациях одежду, что свидетельствует о пребывании в подвале людей.
По информации подписчика телеграм-канала, жители дома неоднократно обращались в правоохранительные органы с жалобами на незаконное проживание в подвальном помещении, однако ситуация осталась без изменений.
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