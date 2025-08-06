С начала года в Подмосковье с помощью ЭКО родились свыше 1,2 тыс. детей

06 августа 2025, 10:48

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Московской области с начала года в результате экстракорпорального оплодотворения родились свыше 1,2 тыс. детей. Такой статистикой поделились в пресс-службе подмосковного Минздрава.





В регионе женщинам при наличии медицинских показаний доступны ЭКО, а также криоперенос – метод, позволяющий использовать эмбрионы, полученные в предыдущем цикле ЭКО и сохранённые в определённом температурном режиме.

«Иногда женщина не может забеременеть естественным путем, но благодаря современным технологиям может узнать радость материнства. С начала года в Московской области с помощью ЭКО на свет появились более 1,2 тыс. детей», – рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.