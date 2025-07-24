В подмосковном слёте «серебряных волонтёров» приняли участие около 100 человек

24 июля 2025, 11:42

оригинал Фото: пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникацийМО

Первый Региональный форум «серебряного добровольчества» состоялся в Наро-Фоминске, участниками мероприятия стали около 100 человек из разных округов Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства информации и молодежной политики.





Слёт был организован в рамках серии областных мероприятий, направленных на развитие волонтёрского движения.





«Серебряные волонтеры» Московской области — это удивительные люди, чья энергия, мудрость и доброта делают наш регион еще лучше. Они участвуют в социальных, культурных, экологических и спортивных мероприятиях, помогают другим и передают свои знания нашей молодёжи», — министр информации и молодежной политики региона Екатерина Швелидзе.