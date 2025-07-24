В Серебряных Прудах спасли провалившегося в погреб лисёнка

24 июля 2025, 10:59

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Лисёнка, который упал в открытый погреб и не мог самостоятельно выбраться оттуда, выручили работники Мособлпожспаса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.





Инцидент произошёл в деревне Крутовец муниципального округа Серебряные Пруды. В единую службу спасения «Система-112» обратился хозяин погреба.





«Мужчина рассказал, что вернулся на участок после недельного отсутствия и заметил в погребе испуганного и скулящего лисёнка», — говорится в сообщении.