В Серебряных Прудах спасли провалившегося в погреб лисёнка
Лисёнка, который упал в открытый погреб и не мог самостоятельно выбраться оттуда, выручили работники Мособлпожспаса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Инцидент произошёл в деревне Крутовец муниципального округа Серебряные Пруды. В единую службу спасения «Система-112» обратился хозяин погреба.
«Мужчина рассказал, что вернулся на участок после недельного отсутствия и заметил в погребе испуганного и скулящего лисёнка», — говорится в сообщении.Специалисты Мособлподспаса оперативно прибыли на место вызова. Они заметили, что лисёнок хоть и напуган, но не агрессивен. Тогда спасатели спустились в подвал по лестнице, накинули на животное самодельную петлю и аккуратно вытащили на поверхность. Лисёнок при этом не сопротивлялся, а после освобождения сразу убежал в лес.