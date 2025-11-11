На приёме у замглавы Павлово‑Посадского округа Белоусова обсудили вопросы ЖКХ
Замглавы Павлово-Посадского городского округа Александр Белоусов провёл личный приём граждан в кабинете администрации. Четыре жителя обратились с просьбами и жалобами по вопросам ЖКХ и обеспечения безопасности жилья, сообщили в пресс-службе руководства муниципалитета.
Обращение по отоплению и газоснабжению в погоревшем доме направили в управляющую компанию. На вопрос о капремонте кровли заявителю дал ответ сам Белоусова: работы запланированы на 2027 год.
«Семья, проживающая в многоквартирном доме в центре Павловского Посада, попросила помочь привлечь подрядную организацию к ответственности за ухудшение жилищных условий во время капремонта кровли. По поручению замглавы городского округа ответственные лица подготовят и направят соответствующее обращение в Фонд капитального ремонта Московской области», – рассказали в администрации.
Пожилая женщина попросила организовать вывоз мусора, оставшегося после пожара в жилом помещении. Вопрос вынесли на рассмотрение и включат в планы работ на будущий год.
Как отметили в пресс-службе, по всем обращениям администрация обязательно проинформирует заявителей о принятых решениях и дальнейших шагах.