На приёме у замглавы Павлово‑Посадского округа Белоусова обсудили вопросы ЖКХ

11 ноября 2025, 16:48

Замглавы Павлово-Посадского городского округа Александр Белоусов провёл личный приём граждан в кабинете администрации. Четыре жителя обратились с просьбами и жалобами по вопросам ЖКХ и обеспечения безопасности жилья, сообщили в пресс-службе руководства муниципалитета.





Обращение по отоплению и газоснабжению в погоревшем доме направили в управляющую компанию. На вопрос о капремонте кровли заявителю дал ответ сам Белоусова: работы запланированы на 2027 год.

«Семья, проживающая в многоквартирном доме в центре Павловского Посада, попросила помочь привлечь подрядную организацию к ответственности за ухудшение жилищных условий во время капремонта кровли. По поручению замглавы городского округа ответственные лица подготовят и направят соответствующее обращение в Фонд капитального ремонта Московской области», – рассказали в администрации.