Семья Каревых из Павловского Посада отметила 50 лет совместной жизни

07 ноября 2025, 12:24

Фото: пресс-служба Администрации Павлово-Посадского городского округа

6 ноября в Павловском Посаде чествовали супругов Александра Вячеславовича и Елену Юрьевну Каревых, которые отметили золотую свадьбу — 50 лет совместной жизни. Поздравить супругов с юбилеем лично приехал глава округа Денис Семенов, сообщили в Администрации округа.





История семьи началась в 1974 году, когда Александр Вячеславович, проходивший срочную службу, приехал в отпуск и встретил Елену Юрьевну. После демобилизации в мае 1975 года пара расписалась в ЗАГСе.



​Фото: пресс-служба Администрации Павлово-Посадского городского округа

Жизнь Каревых тесно связана с историей Павловского Посада. Александр Вячеславович 32 года работал на заводе «Экситон», был регулировщиком радиоаппаратуры, а Елена Юрьевна проработала 42 года в отделе кадров того же предприятия.



​Фото: пресс-служба Администрации Павлово-Посадского городского округа

За годы вместе супруги вырастили двух сыновей — Алексея и Александра, передав им пример семьи, основанной на любви, уважении и поддержке.





​Фото: пресс-служба Администрации Павлово-Посадского городского округа



«От всей души поздравляю супругов Каревых с этой знаменательной датой! Спасибо вам за верность друг другу, за ваш труд на благо нашего города, за то, что вы — живой пример настоящих семейных ценностей! Здоровья вам, дорогие юбиляры, и ещё много счастливых лет вместе!» — сказал глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов.