В Электрогорске впервые провели Открытый турнир по настольному теннису
В спорткомплексе «Сокол» города Электрогорска состоялся Открытый городской турнир по настольному теннису. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Павлово-Посадского городского округа.
«Участники турнира поблагодарили спортивную школу «Вымпел» за организацию турнира и гостеприимство, сообщество «Единый Электрогорск» – за предоставленную наградную атрибутику и чайный стол с угощением, а «Активное долголетие» – за заряд энергии», – говорится в сообщении.
Как отметили в администрации, это только первый турнир. Его будут проводить и в дальнейшем.