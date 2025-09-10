Достижения.рф

В Электрогорске впервые провели Открытый турнир по настольному теннису

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.

В спорткомплексе «Сокол» города Электрогорска состоялся Открытый городской турнир по настольному теннису. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Павлово-Посадского городского округа.



«Участники турнира поблагодарили спортивную школу «Вымпел» за организацию турнира и гостеприимство, сообщество «Единый Электрогорск» – за предоставленную наградную атрибутику и чайный стол с угощением, а «Активное долголетие» – за заряд энергии», – говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.

Как отметили в администрации, это только первый турнир. Его будут проводить и в дальнейшем.
Лора Луганская

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0