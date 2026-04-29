На производстве продуктов питания в Люберцах нашли 40 нелегалов
Проверку соблюдения миграционного законодательства провели полицейские на производстве продуктов питания в Люберцах. В результате удалось выявить 40 нарушителей. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
Всего на предприятии работали более 100 иностранных граждан.
«Всех мигрантов проверили по базам. Выяснилось, что 40 человек незаконно осуществляют трудовую деятельность в России, а 25 из них находятся на территории нашей страны нелегально», — говорится в сообщении.Каждого из нарушителей оштрафовали на пять тысяч рублей. Всех их выдворят за пределы Российской Федерации.
В настоящее время полицейские работают над установлением и привлечением к ответственности человека, который взял на работу нелегалов.