Достижения.рф

Трехкратный чемпион мира предстанет перед судом по делу о мошенничестве

Фото: istockphoto/AMilkin

В Красноярском крае перед судом предстанут известные саночники, включая трёхкратного чемпиона мира Романа Репилова, вице-чемпиона Европы 2015 года Александра Перетягина, мастера спорта СССР Петра Долгих, а также заслуженного тренера России Александра Осипенко.



Как сообщили «Ленте.ру» в региональном управлении СКР, спортсменов обвиняют в мошенничестве при поставках оборудования в местную спортивную школу. Двое из фигурантов дела проживают в Московской области.




Ранее предпринимателя заочно обвинили в мошеннических операциях при создании культурного центра. Речь идет о сумме свыше 74 миллионов рублей.

Ведется следствие.

Читайте также:

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0