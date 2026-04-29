Трехкратный чемпион мира предстанет перед судом по делу о мошенничестве
Российских спортсменов вызовут в суд по делу о мошенничестве
В Красноярском крае перед судом предстанут известные саночники, включая трёхкратного чемпиона мира Романа Репилова, вице-чемпиона Европы 2015 года Александра Перетягина, мастера спорта СССР Петра Долгих, а также заслуженного тренера России Александра Осипенко.
Как сообщили «Ленте.ру» в региональном управлении СКР, спортсменов обвиняют в мошенничестве при поставках оборудования в местную спортивную школу. Двое из фигурантов дела проживают в Московской области.
Ранее предпринимателя заочно обвинили в мошеннических операциях при создании культурного центра. Речь идет о сумме свыше 74 миллионов рублей.
Ведется следствие.