Родителям пришлось выбить окно, чтобы забрать детей из детсада в Ростове
В Ростове-на-Дону родители выбили окно частного детского сада «Милка», чтобы забрать детей домой. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Супруги заплатили за два дня пребывания малышей в детсаду 28 тысяч рублей. Суббота прошла без происшествий, а в воскресенье они не могли попасть в здание целый час. Обеспокоенным родителям пришлось выбить окно. Внутри они обнаружили воспитательницу спящей на полу, а свою дочь — на грязном белье с чужой соской во рту.
Выяснилось, что группы выходного дня в учреждении не было вовсе — детсад открыли специально для детей пары, чтобы дополнительно подзаработать. Заведующая оставила присматривать за малышами свою сестру, которая кормила их шоколадом, чтобы задобрить.
В разговоре с каналом женщина подтвердила, что просила родственницу приглядеть за детьми, а та «просто ее подставила». Теперь историей занимается местная прокуратура.
