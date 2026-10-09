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На промпредприятиях Подмосковья началась «Неделя без турникетов»

оригинал Фото: пресс-служба Мособлдумы

Осенний этап всероссийской акции «Неделя без турникетов» стартовал в Московской области. Около 20 промышленных предприятий региона приглашают к себе студентов и школьников для знакомства с производством. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.



В число участников акции вошли Раменский приборостроительный завод, ГосМКБ «Радуга» имени А.Я. Березняка, ЦНИИточмаш, РКК «Энергия» им. С.П. Королева, корпорация «Тактическое ракетное вооружение» и другие организации.

«Во время таких акций ребята знакомятся с промышленными процессами и спецификой производства на конкретном предприятии — куда они могут впоследствии поступить на практику, стажировку или постоянную работу. Школьники и студенты получают возможность расспросить мастеров и инженеров об их задачах, а также заручиться поддержкой будущих наставников», — сказал председатель Комитета Мособлдумы по бюджету, финансовой, экономической политике, инвестиционной деятельности и предпринимательству Александр Толмачёв.
Акция будет проходить в течение месяца.
Лев Каштанов

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