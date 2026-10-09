Назван срок сдачи в эксплуатацию детсада в ЖК «Восточное Бутово»

09 октября 2026, 09:54

оригинал Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Детский сад, рассчитанный на 150 воспитанников, строят в составе жилого комплекса «Восточное Бутово» на территории посёлка Боброво Ленинского округа. Завершить строительство, начатое в сентябре 2025 года, планируют во втором квартале 2027 года. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.





Согласно проекту, площадь здания составляет около 4 100 квадратных метров. Там разместят семь помещений для групп со своими игровыми, спальнями, буфетными, санузлами и раздевалками. А на прилегающей территории установят семь прогулочных зон с теневыми навесами.





«В настоящее время готовность объекта составляет 50%. Уже готов каркас здания. Ведется устройство фасадов, прокладка коммуникаций и отделка помещений», — говорится в сообщении.