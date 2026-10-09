На региональных дорогах в Сергиевом Посаде устранили более 600 ям

09 октября 2026, 09:20

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Свыше 600 ям ликвидировали за неделю на региональных дорогах Сергиево-Посадского округа специалисты Мосавтодора. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.





В среднем в день на асфальтовом покрытии заделывали около 85 дефектов.





«Например, в Сергиевом Посаде провели ямочный ремонт у остановки «Бульвар Кузнецова» на Новоугличском шоссе, а в Хотькове — на Горбуновской улице», — говорится в сообщении.