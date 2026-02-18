В подмосковных Луховицах начали отделку стадиона «Спартак»

18 февраля 2026, 09:21

оригинал Фото: пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области

В Луховицах продолжают реконструкцию стадиона Спартак на улице Пушкина. Подрядчики вышли на новый этап: начали отделку подтрибунных помещений, монтируют инженерные сети и утепляют фасад. Об этом сообщили в Минстрое Московской области.