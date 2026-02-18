В подмосковных Луховицах начали отделку стадиона «Спартак»
В Луховицах продолжают реконструкцию стадиона Спартак на улице Пушкина. Подрядчики вышли на новый этап: начали отделку подтрибунных помещений, монтируют инженерные сети и утепляют фасад. Об этом сообщили в Минстрое Московской области.
На площадке работают 35 человек и три единицы спецтехники. Строители проводят внутреннее водоснабжение, монтируют вентиляцию и электрику, штукатурят стены и перегородки, ремонтируют фасад. Когда потеплеет, рабочие будут делать футбольное поле, беговые дорожки и благоустраивать территории.
Подрядчики уже установили трибуну на 1 500 зрителей. Ее сделали крытой — с защитой от дождя и снега. В здании оборудуют административные и спортивные помещения, а также санузлы. Футбольное поле покроют искусственным газоном. Проект включает беговые дорожки, универсальную спортплощадку, парковку и шумозащитный экран.
Все работы проводят по госпрограмме Московской области за счет средств бюджета. Основные строительные работы планируют завершить к концу 2026 года.
Читайте также: