На пруду подольского завода развернулась история лебединой верности
На пруду на территории машиностроительного предприятия «ЗиО-Подольск» произошёл случай, который привлёк внимание сотрудников. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.
Лебедь, обитающий в заводском пруду, в прошлом году потерял пару, но сохранил верность памяти прежней спутницы. Водоём уже много десятилетий служит средой обитания не только лебедей, но и уток, черепах. Птицы всегда пользовались симпатией работников, с интересом наблюдавших за их жизнью.
После гибели самки самец затосковал. В начале лета руководство предприятия решило подобрать ему новую пару, и в пруд выпустили молодую самку из питомника. Однако самец не проявил интереса к гостье и после её возвращения продолжил держаться на участке водоёма, где раньше обитал с погибшей спутницей.
«Мы хотели помочь нашему лебедю преодолеть одиночество, но он проявил себя как истинный романтик. Этот случай наглядно демонстрирует глубину привязанности в животном мире. Сейчас мы продолжаем создавать для него максимально комфортные условия. Он остаётся главным обитателем пруда», – рассказала руководитель направления по культуре и безопасности завода Екатерина Кирсанова.
Сотрудники каждый день навещают лебедя, подкармливают его специальным кормом и ведут наблюдение. А история лебединой верности уже стала местной легендой.
После гибели самки самец затосковал. В начале лета руководство предприятия решило подобрать ему новую пару, и в пруд выпустили молодую самку из питомника. Однако самец не проявил интереса к гостье и после её возвращения продолжил держаться на участке водоёма, где раньше обитал с погибшей спутницей.
«Мы хотели помочь нашему лебедю преодолеть одиночество, но он проявил себя как истинный романтик. Этот случай наглядно демонстрирует глубину привязанности в животном мире. Сейчас мы продолжаем создавать для него максимально комфортные условия. Он остаётся главным обитателем пруда», – рассказала руководитель направления по культуре и безопасности завода Екатерина Кирсанова.
Сотрудники каждый день навещают лебедя, подкармливают его специальным кормом и ведут наблюдение. А история лебединой верности уже стала местной легендой.