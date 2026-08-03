В Подмосковье с начала года заготовили более 43 тысяч литров донорской крови

03 августа 2026, 11:07

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Свыше 43 тысяч литров крови и её компонентов заготовили в Московской области благодаря донорам с начала текущего года — почти на 450 литров больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





Донацию в регионе можно сделать в Московском областном центре крови, его окружных филиалах, а также на выездных акциях, которые регулярно проводятся в разных городах Подмосковья.





«Донорская кровь необходима ежедневно. Она нужна пациентам с травмами, на операциях, людям с гематологическими, онкологическими и другими заболеваниями», — сказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.