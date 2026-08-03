Достижения.рф

В Подмосковье с начала года заготовили более 43 тысяч литров донорской крови

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Свыше 43 тысяч литров крови и её компонентов заготовили в Московской области благодаря донорам с начала текущего года — почти на 450 литров больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.



Донацию в регионе можно сделать в Московском областном центре крови, его окружных филиалах, а также на выездных акциях, которые регулярно проводятся в разных городах Подмосковья.

«Донорская кровь необходима ежедневно. Она нужна пациентам с травмами, на операциях, людям с гематологическими, онкологическими и другими заболеваниями», — сказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.
Донором может стать любой желающий в возрасте от 18 лет и без медицинских противопоказаний.
Лев Каштанов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0