Загруженность дорог в Подмосковье утром 3 августа составила три балла

03 августа 2026, 10:43

Видео: пресс-служба МТДИ МО

На три балла по десятибалльной шкале оценивается средний уровень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро понедельника, 3 августа. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Основные заторы наблюдаются на семи вылетных магистралях при движении по направлению к Москве.





«Сложности с проездом отмечаются на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Киевское, Каширское, Носовихинское и Ленинградское», — говорится в сообщении.