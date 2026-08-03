Загруженность дорог в Подмосковье утром 3 августа составила три балла
Видео: пресс-служба МТДИ МО
На три балла по десятибалльной шкале оценивается средний уровень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро понедельника, 3 августа. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Основные заторы наблюдаются на семи вылетных магистралях при движении по направлению к Москве.
«Сложности с проездом отмечаются на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Киевское, Каширское, Носовихинское и Ленинградское», — говорится в сообщении.Всего на дорогах в Подмосковье сегодня утром насчитали более 1,3 млн машин. Это на 8,6% больше, чем в среднем в прошлом месяце.
Водителей призывают быть внимательными, соблюдать дистанцию, воздерживаться от резкого маневрирования и не превышать разрешённую скорость.