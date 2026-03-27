На путепроводе у станции Чёрная началась укрупнительная сборка пролёта

27 марта 2026, 17:28

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Двухполосный путепровод над железнодорожными путями строят у станции Чёрная на территории городского округа Балашиха. Сейчас на площадке началась укрупнительная сборка блоков металлоконструкций пролётного строения. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.





Согласно проекту, общая протяжённость путепровода со съездами и подходами составит более двух километров, из которых на мост придётся 308 метров.





«На четвёртой и пятой опорах началось устройство стапелей для будущего устройства блоков пролётного строения. Общая строительная готовность путепровода в настоящее время составляет пять процентов», — отметил глава областного Минтранса Марат Сибатулин.