В десяти округах Подмосковья починили дорожные знаки
Повреждённые и отсутствующие знаки на 14 региональных дорогах в десяти округах Московской области отремонтировали и восстановили сотрудники Мосавтодора. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Работы провели в восьми городах и трёх малых населённых пунктах.
«В городской черте дорожные знаки починили, в частности, на улицах Пригородная и Октябрьская, а также на Рязанском шоссе в Балашихе, на улице Ленина в Климовске, на улице Заводская в Электроуглях, на Пристанционной улице в Ступине, на улице Мира в Мытищах, на улице Хлебникова в Егорьевске, улице Загорского в Сергиевом Посаде, а также на двух дорогах во Фрязине — на Полевой улице и проспекте Мира», — говорится в сообщении.Кроме того, знаки привели в порядок на улице Станции Бронницы в селе Малышево и улице Ким в посёлке Ильинский Раменского округа и на улице 11 Сапёров в посёлке Нахабин округа Красногорск.