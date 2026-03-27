Пожар на предприятии в Дубне оперативно ликвидировали

27 марта 2026, 16:28

Днем на территории научно-производственного комплекса в Дубне, расположенного на улице Университетской, произошло возгорание в компании «АпАТэК-Дубна». По предварительным данным, причиной инцидента стала неисправность одного из производственных станков, сообщает ​пресс-служба администрации городского округа.







Пожарным хватило буквально трех минут, чтобы остановить распространение огня. В тушении участвовали пожарные расчеты, спасатели 215-й пожарно-спасательной части Мособлпожспаса, а также сотрудники федеральных служб.



По информации оперативных служб, пострадавших нет. Персонал предприятия эвакуировали в штатном режиме, угрозы распространения огня на соседние здания и производственные помещения удалось избежать. Развитие пожара было предотвращено благодаря оперативным действиям внутренней службы безопасности компании и прибывших специалистов.



Компания «АпАТэК» — резидент особой экономической зоны «Дубна». Предприятие специализируется на разработке и испытании композитных материалов и изделий на их основе.