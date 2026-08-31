Жителей и гостей Подмосковья ждут в сентябре более 190 ярмарок

31 августа 2026, 16:04

оригинал Фото: медиасток.рф

Свыше 190 сельскохозяйственных и тематических ярмарок проведут в разных округах Московской области в сентябре. Об этом рассказал председатель Комитета Мособлдумы по аграрной политике и потребительскому рынку Сергей Керселян, сообщает пресс-служба регионального парламента.





На всех ярмарках будут продавать продукцию подмосковных фермерских хозяйств.





«Как и каждый год, на площадках будет представлена сельхозпродукция, много свежих овощей и фруктов, которые собрали на отечественных полях», — сказал Керселян.