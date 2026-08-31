Жителей и гостей Подмосковья ждут в сентябре более 190 ярмарок
Свыше 190 сельскохозяйственных и тематических ярмарок проведут в разных округах Московской области в сентябре. Об этом рассказал председатель Комитета Мособлдумы по аграрной политике и потребительскому рынку Сергей Керселян, сообщает пресс-служба регионального парламента.
На всех ярмарках будут продавать продукцию подмосковных фермерских хозяйств.
«Как и каждый год, на площадках будет представлена сельхозпродукция, много свежих овощей и фруктов, которые собрали на отечественных полях», — сказал Керселян.Он добавил, что продавать урожай на ярмарках смогут не только фермеры, но и садоводы-любители. Но для этого им нужно будет получить заключение ветеринарной службы о соответствии товара санитарным нормам, оформить официальное торговое место, зарегистрироваться как самозанятый и заплатить налог с выручки.