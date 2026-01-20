В Богородском округе построят автоматизированный склад высотой с 9-этажный дом
Автоматизированный логистической комплекс «Богослово» высотой около 30 метров, что сопоставимо с девятиэтажным домом, построит в Богородском округе компания «Ориентир». Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
Заказчиком объекта является X5 Group, разрешение на строительство уже выдали.
Автоматизированный учёт поступивших грузов уменьшит вероятность пересортицы и ошибок, а объёмы хранения можно будет наращивать без увеличения занимаемых площадей.«Это будет первый в России проект, реализованный по технологии automated storage and retrieval system (AS/RS). Там предусматривается полностью автоматизированная система хранения и обработки грузов, благодаря чему значительно уменьшится время складских операций, а участие персонала сократиться до минимума», — говорится в сообщении.