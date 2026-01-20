В Богородском округе построят автоматизированный склад высотой с 9-этажный дом

20 января 2026, 13:17

оригинал Фото: istockphoto.com/Vanit Janthra

Автоматизированный логистической комплекс «Богослово» высотой около 30 метров, что сопоставимо с девятиэтажным домом, построит в Богородском округе компания «Ориентир». Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.





Заказчиком объекта является X5 Group, разрешение на строительство уже выдали.



