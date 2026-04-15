На путепроводе в Апрелевке началось устройство шумозащитных экранов

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Двухполосный путепровод над железнодорожными путями строят в городе Апрелевка Наро-Фоминского округа. Сейчас на объекте приступили к устройству шумозащитных экранов. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.



В настоящее время общая готовность путепровода составляет 75%.

«Строители начали устраивать фундамент для шумозащитных экранов вдоль проезжей части. Ведутся работы по армированию, позже начнётся бетонирование. На площадке работают около 30 человек, используются пять единиц техники», — рассказал глава Минтранса Подмосковья Марат Сибатулин.
Общая протяжённость транспортной развязки составляет более километра, на сам путепровод приходится около 270 метров. Завершить строительство планируется до конца текущего года.
Лев Каштанов

