На путепроводе в Апрелевке началось устройство шумозащитных экранов

15 апреля 2026, 13:35

Двухполосный путепровод над железнодорожными путями строят в городе Апрелевка Наро-Фоминского округа. Сейчас на объекте приступили к устройству шумозащитных экранов. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.





В настоящее время общая готовность путепровода составляет 75%.





«Строители начали устраивать фундамент для шумозащитных экранов вдоль проезжей части. Ведутся работы по армированию, позже начнётся бетонирование. На площадке работают около 30 человек, используются пять единиц техники», — рассказал глава Минтранса Подмосковья Марат Сибатулин.