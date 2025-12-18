Достижения.рф

По Мытищинской хорде за год совершили более 20,5 миллионов поездок

оригинал Фото: пресс-служба Минтранса МО

20,5 миллионов поездок по Мытищинской хорде зафиксировано с момента её запуска год назад. Такие данные привели в пресс-службе Минтранса Подмосковья.



Протяжённость современной трассы – 16 км, на ней шесть развязок. Транспортные потоки контролирует автоматизированная система управления дорожным движением. В неё входят видеокамеры, средства автоматического выявления инцидентов, динамические табло для информирования водителей и оборудование весогабаритного контроля.

Система позволяет круглосуточно отслеживать дорожную ситуацию, формировать актуальную информацию для участников движения и оптимизировать управление транспортными потоками.

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Цифровая инфраструктура Мытищинской хорды подключена к системе «Безопасный регион». Видеоаналитика помогает автоматизировать обнаружение нарушений, а правоохранители используют данные для оперативного реагирования и профилактики правонарушений.

На автодороге работает система «свободный поток», позволяющая ездить по хорде без остановок в пунктах оплаты. Оплатить проезд по трассе можно тремя способами: с помощью транспондеров; через личный кабинет на сайте оператора дороги; через телеграм-бот Vistranstoll.
Лора Луганская

