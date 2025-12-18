По Мытищинской хорде за год совершили более 20,5 миллионов поездок

18 декабря 2025, 21:17

оригинал Фото: пресс-служба Минтранса МО

20,5 миллионов поездок по Мытищинской хорде зафиксировано с момента её запуска год назад. Такие данные привели в пресс-службе Минтранса Подмосковья.