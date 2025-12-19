Новогодние автобусы Мострансавто вышли на маршруты Подмосковья

19 декабря 2025, 11:03

оригинал Фото: пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Поездка в магазин или на работу в Подмосковье теперь может стать настоящим зимним приключением. Автобусы Мострансавто теперь с новогодним дизайном. Это часть проекта Правительства Московской области «Зима в Подмосковье», сообщили в Минтрансе региона.





Яркие тематические автобусы — настоящие мобильные арт-объекты — можно встретить на улицах Люберец, Балашихи, Химок, Ногинска, Ивантеевки и Долгопрудного. Они курсируют по обычным маршрутам. Всего оформили около 100 автобусов по всему региону.



«Этот проект — прекрасный способ создать праздничное настроение у тысяч жителей и гостей Подмосковья, которые ежедневно пользуются общественным транспортом», — отметили в пресс-службе Мострансавто.