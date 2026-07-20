На региональном портале с начала года подали 80 000 заявлений на карту «Стрелка»

20 июля 2026, 15:08

оригинал Фото: пресс-служба Минтранса МО

На портале госуслуг Подмосковья с начала 2026 года подали более 80 000 заявлений на обслуживание единых транспортных карт «Стрелка». Такой статистикой поделились в пресс-службе Мингосуправления Московской области.





Услуга доступна на портале в разделе «Прочее» – «Транспорт». Для подачи заявления нужно авторизоваться на портале с помощью ЕСИА и заполнить онлайн-форму. Выдача карт и проверка документов происходят в МФЦ, указанном в заявке. Решение по услуге и перечень необходимых для предъявления в МФЦ документов придут в личный кабинет заявителя.

«В рамках услуги можно подтвердить право на льготу, получить льготную карту «Стрелка», восстановить её защитный код, обменять неисправную карту, вернуть её для возврата залоговой стоимости, активировать или деактивировать льготу на проезд на банковской карте «МИР». Если ребёнок учится в Подмосковье, привязать карту «МИР» можно онлайн с помощью внедрённого сервиса проверки», – пояснили в ведомстве.