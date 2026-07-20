В округе Лыткарино завершили текущий ремонт дорог

20 июля 2026, 14:30

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Выполнение годового плана по текущему ремонту региональных и муниципальных дорог завершили в округе Лыткарино. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.





В рамках ремонта покрытие сменили на шести дорогах — двух региональных и четырёх муниципальных.





«Общая протяжённость обновлённых участков составила свыше 4,3 км. На муниципальной сети предстоит ещё провести капитальный ремонт подъездной дороги у деревни Костино: там устроят асфальтобетонное покрытие», — отметил глава областного Минтранса Марат Сибатулин.