В округе Лыткарино завершили текущий ремонт дорог
Выполнение годового плана по текущему ремонту региональных и муниципальных дорог завершили в округе Лыткарино. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В рамках ремонта покрытие сменили на шести дорогах — двух региональных и четырёх муниципальных.
«Общая протяжённость обновлённых участков составила свыше 4,3 км. На муниципальной сети предстоит ещё провести капитальный ремонт подъездной дороги у деревни Костино: там устроят асфальтобетонное покрытие», — отметил глава областного Минтранса Марат Сибатулин.Он добавил, что на региональной сети ремонт проводили специалисты Мосавтодора в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни».