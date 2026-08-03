В четырёх МФЦ Московской области проведут консультации по мемориальным услугам

03 августа 2026, 11:26

оригинал Фото: пресс-служба Мингосуправления МО

Бесплатные консультации по вопросам, касающимся похорон, проведут специалисты Центра мемориальных услуг в первой половине августа в четырёх офисах «Мои документы» в разных округах Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства государственного управления, информационных технологий и связи.





На консультации можно узнать, как получить услуги в сфере похоронного дела и погребения, как оформить пособие на погребение, какие документы нужно для этого предоставить и пр.





«4 августа консультация состоится в МФЦ в городе Голицыно Одинцовского округа по адресу: Советская улица, строение 1Б, 6 августа — в посёлке Мечников округа Красногорск (дом №22), 11 августа — в городе Старая Купавна Богородского округа (Акрихиновское шоссе, дом №8В) и 13 августа в городе Рошаль округа Шатура (улица Октябрьской Революции, дом №42/2)», — говорится в сообщении.