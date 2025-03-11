Остановки и знаки в восьми округах Подмосковья очистили от граффити и рекламы

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Нелегальную рекламу и граффити удалили с остановок и дорожных знаков сотрудники Мосавтодора в восьми подмосковных округах, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Незаконную рекламу убрали с остановочных павильонов на улице Ленина в богородской деревне Ивашево, на Фабричном проезде мытищинской деревне Пирогово, в ступинской деревне Городище и на улице ул. Академика Горячкина в посёлке Подольской машинно-испытательной станции округа Подольск», — говорится в сообщении.Кроме того, были ликвидированы граффити с дорожных знаков на улице Вокзальная в посёлке Нахабино округа Красногорск, на улице Ленина и улице Октябрьской Революции в Коломне и на улице Крупской в Орехово-Зуеве. Граффити также смыли с остановки на Октябрьском проспекте в Люберцах.
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