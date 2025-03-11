Подмосковные спасатели освободили полуторагодовалого ребёнка из запертой машины

Полуторогодовалого малыша, который оказался заперт в салоне маминой машины у дома в округе Ступино из-за сбоя противоугонной системы, освободили работники Мособлпожспаса, информацию об этом пресс-служба ведомства разметила на официальной странице в соцсети «ВКонтакте».