Подмосковные спасатели освободили полуторагодовалого ребёнка из запертой машины

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Полуторогодовалого малыша, который оказался заперт в салоне маминой машины у дома в округе Ступино из-за сбоя противоугонной системы, освободили работники Мособлпожспаса, информацию об этом пресс-служба ведомства разметила на официальной странице в соцсети «ВКонтакте».
«В службу спасения «Система-112» обратились родители ребёнка, которые не смогли открыть машину самостоятельно. Спасатели оперативно прибыли на место и выяснили, что мать малыша приехала с ним в гости к своими родителям. Когда она выгружала вещи из машины внезапно сработала противоугонная сигнализация и все двери заблокировались. В это время ребёнок находился в автокресле на заднем сидении», — говорится в сообщении.Спасатели успокоили родителей и открыли двери машины при помощи специального инструмента. Малыш в ходе происшествия не пострадал и даже не испугался, а с интересом следил за действиями спасателей.
Московская областная противопожарно-спасательная служба (Мособлпожспас) регулярно размещает новости и различную актуальную информацию по вопросам безопасности в своих соцсетях — на странице «ВКонтакте» и в Telegram-канале.
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