Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Подмосковье/ На работу на подстанцию скорой помощи в Шатуре вышли ещё два фельдшера

На работу на подстанцию скорой помощи в Шатуре вышли ещё два фельдшера

Фото: пресс-служба администрации м.о. Шатура

Фото: пресс-служба администрации м.о. Шатура

Два новых фельдшера устроились на работу на Шатурскую подстанцию скорой медицинской помощи благодаря губернаторской программе «Приведи друга», сообщает пресс-служба администрации муниципального округа Шатура.
Общее число специалистов, работающих на Шатурской подстанции скорой помощи, в настоящее время составляет 124 человека, в том числе 71 медик и 48 водителей. Заведующая подстанцией Любовь Додонова отметила, что в перспективе на работу должны оформиться ещё четыре новых сотрудника.

«Это очень радует, потому что есть небольшой дефицит кадров. Мы будем укомплектованы лучше, и это даст поле для маневра в том плане, что удастся организовывать больше бригад в отдельные дни», — добавила Любовь Додонова.
Для медиков действует ряд программ поддержки, в том числе социальная ипотека и компенсация за аренду жилья.

Читайте также:

Около ста призывников из Шатуры отправятся в этом году служить в армию

Предприниматели Шатуры узнали, как по-новому рассчитать гостей в ресторанах

Шатурский врач спас сотни жизней в годы Великой Отечественной войны
#шатура
#скорая помощь
#медики
#здравоохранение
#медицина
Врип главы Серпухова принял участие в богослужении во Владычном женском монастыре
04 апреля 2025, 12:57

Фото: пресс-служба администрации г.о. Серпухов

Временно исполняющий полномочия главы городского округа Серпухов Алексей Шимко принял участие в богослужении во Владычном женском монастыре, которое провёл архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Владыка Аксий совершил литургию Преждеосвященных Даров. Богослужебные песнопения исполнил хор Владычнего монастыря под управлением игуменьи Алексии (Петровой)», — говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Серпухов

После литургии архиепископ Аксий совершил постриг в рясофор послушницы Ирины (Крайневой) с наречением имени в честь преподобной Рахили Спасо-Бородинской. Рясофор является подготовительным этапом к принятию монашества. Постригаемый не произносит обеты, но по своей свободной воле обещает жить непорочной иноческой жизнью.

Читайте также:

В Серпухове снесли двухэтажный многоквартирный дом

Серпуховский врач Михайлова назвала главные симптомы туберкулёза

В Серпухове готовятся к весеннему оформлению клумб
#серпухов
#рпц
#храм
#богослужения
#церковь
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Бронницах на месте ветхой хозпостройки начали возводить корпус лицея
04 апреля 2025, 12:40

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Обветшавшую хозяйственную постройку снесли на территории лицея улице Льва Толстого в Бронницах, на её месте начали возводить пристройку к учебному заведению, рассчитанную на 100 мест, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«Нежилое одноэтажное кирпичное здание общей площадью около 170 квадратных метров использовалось для хозяйственных нужд. Со временем здание пришло в негодность, и его включили в список на ликвидацию. В первом квартале текущего года постройку снесли, а участок, который она занимала, расчистили. Сейчас там уже ведётся строительство нового корпуса лицея», — сказал министр областного правительства по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.
На месте хозпостройки будет возведено здание площадью около 4,5 тыс. квадратных метров. Там размесят учебные кабинеты, мастерские, лаборатории, спортивный и актовый залы, а также пищеблок. Строительство планируется завершить в 2026 году.

Читайте также:

В Подмосковье с начала года оформили 17 тыс. градпланов земельных участков

В Серпухове снесли двухэтажный многоквартирный дом

В Клину на месте снесённого деревенского клуба 1952 года разобьют газон
#комитет по архитектуре и градостроительству мо
#мособлархитектура
#снос
#строительство
#школа
#лицей
#владислав гордиенко
#бронницы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье запустят 36 «дачных» автобусных маршрутов
04 апреля 2025, 12:25

Фото: пресс-служба МТДИ МО

36 автобусных маршрутов от железнодорожных станций и автовокзалов до СНТ запустят в этом дачном сезоне в Московской области, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Первый «дачный» маршрут №6 уже начал курсировать от автостанции Раменское до села Марково. До конца апреля начнут работать ещё 19 маршрутов, а остальные запустят в мае. Сезонные маршруты будут курсировать до осени, некоторые — до 4 ноября», — сказал глава Минтранса региона Марат Сибатулин.
Автобусы на сезонных маршрутах будут курсировать в основном по пятницам и в выходные дни, но некоторые и ежедневно. Расписание автобусов будет синхронизировано с графиком пригородных поездов. Список «дачных» автобусных маршрутов размещён на сайте министерства.

Читайте также:

В Аникеевке в рамках строительства путепровода началось обустройство парковки

Замглавы Павловского Посада Ефанов обсудил с жителями благоустройство и дороги

В Подмосковье к летнему сезону подготовят более 380 железнодорожных станций
#минтранс мо
#автобусы
#дачи
#снт
#маршруты
#московская область
#марат сибатулин
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье проходит конкурс детского плаката в честь 80-летия Победы
04 апреля 2025, 11:41

Фото: istockphoto.com/yacobchuk

Конкурс детского плаката «Против беды, против войны!», посвящённый 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, проводится с 1 по 30 апреля в музее-заповеднике П.И. Чайковского в Клину, сообщает пресс-служба Минкульттуризма Московской области.
«В конкурсе могут принять участие ребята в возрасте от пяти до 18 лет. Конкурсные работы будут оцениваться в трёх возрастных категориях: 5-8 лет, 9-13 лет и 14-18 лет. Итоги конкурса подведут 6 мая, а вручение наград победителям состоится 9 мая — в День Победы», — говорится в сообщении.
Победители конкурса получат призы, дипломы, а также билеты на один из концертов в музее-заповеднике П. И. Чайковского.

Подробная информация о конкурсе опубликована на официальном сайте музея.

Читайте также:

Началась регистрация на экологический субботник «Зеленая Весна»

В России стартовал шестой сезон конкурса «Большая перемена»

Подмосковная лицеистка выиграла Пекинский молодёжный конкурс научного творчества
#минкульттуризма мо
#конкурс
#рисунки
#великая отечественная война
#победа
#клин
#дети
#культура
#патриотизм
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье с начала года оформили 17 тыс. градпланов земельных участков
04 апреля 2025, 11:22

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Около 17 тысяч градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ) выдали в Московской области за первый квартал текущего года, этот документ необходим для проектирования, строительства и реконструкции капитальных объектов, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«За первые три месяца 2025 года было выдано 17 тысяч ГПЗУ, что на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Почти 40% градпланов были оформлены под объекты нежилого назначения. В частности, под склады подготовлено 800 ГПЗУ, под объекты производственного назначения — более 400 градпланов, а под объекты торговли и услуг — около 300, а под сельскохозяйственную деятельность — 130», — рассказал министр подмосковного правительства по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.
Больше всего градостроительных планов было выдано в Раменском, Истре, Дмитровском, Одинцовском и Можайском округах.

Читайте также:

В Подмосковье до 30 июня не понадобится согласовывать облик нежилых объектов

В Клину на месте снесённого деревенского клуба 1952 года разобьют газон

Калькуляторы расчёта парковочных мест в Подмосковье использовали уже 85 тыс. раз
#цифровизация
#комитет по архитектуре и градостроительству мо
#план
#мособлархитектура
#строительство
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате