На работу на подстанцию скорой помощи в Шатуре вышли ещё два фельдшера

Фото: пресс-служба администрации м.о. Шатура
Два новых фельдшера устроились на работу на Шатурскую подстанцию скорой медицинской помощи благодаря губернаторской программе «Приведи друга», сообщает пресс-служба администрации муниципального округа Шатура.
Общее число специалистов, работающих на Шатурской подстанции скорой помощи, в настоящее время составляет 124 человека, в том числе 71 медик и 48 водителей. Заведующая подстанцией Любовь Додонова отметила, что в перспективе на работу должны оформиться ещё четыре новых сотрудника.
Читайте также:
Около ста призывников из Шатуры отправятся в этом году служить в армию
Предприниматели Шатуры узнали, как по-новому рассчитать гостей в ресторанах
Шатурский врач спас сотни жизней в годы Великой Отечественной войны
«Это очень радует, потому что есть небольшой дефицит кадров. Мы будем укомплектованы лучше, и это даст поле для маневра в том плане, что удастся организовывать больше бригад в отдельные дни», — добавила Любовь Додонова.Для медиков действует ряд программ поддержки, в том числе социальная ипотека и компенсация за аренду жилья.
Читайте также:
Около ста призывников из Шатуры отправятся в этом году служить в армию
Предприниматели Шатуры узнали, как по-новому рассчитать гостей в ресторанах
Шатурский врач спас сотни жизней в годы Великой Отечественной войны
Лев Каштанов