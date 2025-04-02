Предприниматели Шатуры узнали, как по-новому рассчитать гостей в ресторанах

Фото: пресс-служба администрации м. о. Шатура
Шатурские бизнесмены обсудили с представителями надзорных органов новые правила расчёта гостей в пунктах общественного питания. Очередной бизнес-завтрак состоялся в коворкинге центра «Возрождение», сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.
«На этот раз был поднят вопрос, который касается новых правил расчёта гостей в общепите. Изменения в закон вступили в силу с 1 марта. Разъяснения и рекомендации по формированию кассовых чеков на предприятиях общественного питания дала замначальника отдела оперативного контроля Межрайонной ИФНС России №10 по Московской области Кристина Токарева.
По её словам, вопроса о том, выдавать ли фискальный документ, стоять не должно.
Кто-то посетовал на то, что новшества отразятся на скорости обслуживания клиентов в заведениях. Где-то придется наделить сотрудников новыми обязанностями. Ясно одно: в случае несоблюдения кассовой дисциплины ответственность будет лежать на работодателе. Именно на предпринимателя наложат штрафы.
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«Порядок расчёта в заведениях меняется – сначала кассовый чек, потом оплата. Это позволит, например, избежать проблем обсчёта клиента. Также исчезнут жалобы, что после совершения покупки человеку не выдали на руки чек, где прописаны оплаченные им позиции», – сказала Токарева.Фото: пресс-служба администрации м. о. Шатура
По её словам, вопроса о том, выдавать ли фискальный документ, стоять не должно.
Кто-то посетовал на то, что новшества отразятся на скорости обслуживания клиентов в заведениях. Где-то придется наделить сотрудников новыми обязанностями. Ясно одно: в случае несоблюдения кассовой дисциплины ответственность будет лежать на работодателе. Именно на предпринимателя наложат штрафы.
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Лора Луганская