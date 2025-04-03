Около ста призывников из Шатуры отправятся в этом году служить в армию

Фото: пресс-служба администрации м. о. Шатура
Из Шатуры служить в армию в рамках весеннего призыва отправятся около 100 молодых людей. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципального округа.
Стартовавшая 1 апреля весенняя призывная кампания продлится до 15 июля. Каждую неделю по средам, четвергам и пятницам призывники проходят медкомиссию, где определяют их годность к военной службе.
Службу по призыву шатуряне будут нести в воинских частях Подмосковья и ближайших регионов. Шатурские призывники готовы отслужить год в различных родах войск. При этом солдат-срочников не направят в зону проведения спецоперации.
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«Наша главная задача – чтобы ребята прошли всех врачей и специалистов. Если молодые люди имеют определённые заболевания, мы не имеем права призвать их на службу в Вооружённые силы России», – сказал военный комиссар Олег Левченко.Фото: пресс-служба администрации м. о. Шатура
Службу по призыву шатуряне будут нести в воинских частях Подмосковья и ближайших регионов. Шатурские призывники готовы отслужить год в различных родах войск. При этом солдат-срочников не направят в зону проведения спецоперации.
«Повестка пришла два месяца назад. Уклоняться даже и мысли не было. Есть желание защищать Родину. Готов обучиться владению оружием, дисциплине. В той ситуацией, которая сейчас у нас в стране, лучше отслужить», – сказал призывник Сергей Хамзин.Молодые люди могут выбрать и альтернативную гражданскую службу. Однако срок её прохождения составит от 18 до 21 месяца. Такая форма исполнения воинской обязанности предназначена для тех, кто по религиозным и другим убеждениям не может взять в руки оружие.
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Лора Луганская