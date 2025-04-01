Шатурский врач спас сотни жизней в годы Великой Отечественной войны

Фото: пресс-служба администрации м. о. Шатура
В Шатурском муниципальном округе немало героев Великой Отечественной войны. Информацию о судьбе одного из них – врача-хирурга Владимира Ильича Агнаева – по крупицам собрали его дети и племянники. Они поделились уникальными биографическими данными родственника с шатурской общественностью и школьниками.
Молодость Агнаева пришлась на военное время. В первые дни войны он добровольцем ушёл на фронт, но был тяжело ранен и попал в плен. В концлагере военврач Агнаев всеми возможными способами спасал жизни военнопленных.
После войны с 1946 года Владимир Ильич устроился в Шатурскую городскую больницу, где трудился 20 лет. В октябре 1965-го Агнаев скончался от инфаркта прямо за операционным столом. Похоронен врач на местном кладбище.
Шатурские лицеисты заявили о намерении взять шефство над могилой участника Великой Отечественной войны. В канун 80-летия Победы в администрации обещали рассмотреть вопрос об увековечивании памяти доктора Агнаева, который навсегда остался в сердцах шатурян.
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«Ему удалось уберечь от верной смерти не один десяток человек. Владимир Ильич создал в лагере подпольную организацию «Смерть фашизму». Рискуя жизнью, он держал связь с подпольщиками, партизанами, организовывал побеги военнопленных. Всё это он позже описал в рукописях, которые после его смерти сумела издать небольшим тиражом дочь», – рассказал внучатый племянник Агнаева Юрий Каболов.Фото: пресс-служба администрации м. о. Шатура
После войны с 1946 года Владимир Ильич устроился в Шатурскую городскую больницу, где трудился 20 лет. В октябре 1965-го Агнаев скончался от инфаркта прямо за операционным столом. Похоронен врач на местном кладбище.
Шатурские лицеисты заявили о намерении взять шефство над могилой участника Великой Отечественной войны. В канун 80-летия Победы в администрации обещали рассмотреть вопрос об увековечивании памяти доктора Агнаева, который навсегда остался в сердцах шатурян.
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Лора Луганская