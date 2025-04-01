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Шатурский врач спас сотни жизней в годы Великой Отечественной войны

Фото: пресс-служба администрации м. о. Шатура

Фото: пресс-служба администрации м. о. Шатура

В Шатурском муниципальном округе немало героев Великой Отечественной войны. Информацию о судьбе одного из них – врача-хирурга Владимира Ильича Агнаева – по крупицам собрали его дети и племянники. Они поделились уникальными биографическими данными родственника с шатурской общественностью и школьниками.
Молодость Агнаева пришлась на военное время. В первые дни войны он добровольцем ушёл на фронт, но был тяжело ранен и попал в плен. В концлагере военврач Агнаев всеми возможными способами спасал жизни военнопленных.
«Ему удалось уберечь от верной смерти не один десяток человек. Владимир Ильич создал в лагере подпольную организацию «Смерть фашизму». Рискуя жизнью, он держал связь с подпольщиками, партизанами, организовывал побеги военнопленных. Всё это он позже описал в рукописях, которые после его смерти сумела издать небольшим тиражом дочь», – рассказал внучатый племянник Агнаева Юрий Каболов.
Фото: пресс-служба администрации м. о. Шатура

После войны с 1946 года Владимир Ильич устроился в Шатурскую городскую больницу, где трудился 20 лет. В октябре 1965-го Агнаев скончался от инфаркта прямо за операционным столом. Похоронен врач на местном кладбище.

Шатурские лицеисты заявили о намерении взять шефство над могилой участника Великой Отечественной войны. В канун 80-летия Победы в администрации обещали рассмотреть вопрос об увековечивании памяти доктора Агнаева, который навсегда остался в сердцах шатурян.

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В Подмосковье за месяц проведут газовое техобслуживание в 205 тыс. квартир
01 апреля 2025, 15:49

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Техническое обслуживание газового оборудования проведут в апреле специалисты компании «Мособлгаз» более чем в 205 тысячах подмосковных квартир, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«С начала текущего года специалисты «Мособлгаза» провели плановое техобслуживание более чем в 7 тысячах многоквартирных домов Подмосковья. В апреле работы запланированы в 205 тысячах 705 квартирах области», — уточняется в сообщении.
Узнать о планах по газовому техобслуживанию многоквартирных домов Московской области можно на сайте «Мособлгаза». Кроме того, за две недели до намеченных работ управляющие компании разместят информацию об этом в подъездах, а жильцы получат уведомления по электронной почте.

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Волейболистки Московской области стали призёрами первенства России
01 апреля 2025, 15:48

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Подмосковные волейболистки завоевали бронзу первенства России по волейболу среди девушек до 16 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«В заключительной встрече финального группового этапа волейболистки Подмосковья уступили команде из Челябинской области и вышли со второго места в полуфинал. В матче за выход в финал первенства подмосковная сборная потерпела поражение от команды Краснодарского края. Однако в игре за третье место подопечные Игоря Карпова взяли реванш у соперниц из Челябинска и заработали бронзовые награды», – рассказали в ведомстве.
В число лучших игроков турнира вошла Наталья Скумбина из Подмосковья. Её признали лучшей нападающей соревнований.
Финальный этап первенства России по волейболу среди девушек до 16 лет прошёл в Нижнем Новгороде с 20 по 31 марта. Чемпионский титул оспорили 16 сильнейших команд со всей страны.

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Жительнице Подмосковья удалили кисту размером больше футбольного мяча
01 апреля 2025, 15:29

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Гигантскую кисту яичника удалили врачи Щелковского перинатального центра у 46-летней пациентки, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Женщина обратилась в больницу с жалобами на дискомфорт в нижней части живота. Диагностика показала, что причиной дискомфорта является киста левого яичника диаметром 30 сантиметров. Новообразование занимало весь малый таз и часть брюшной полости. Пациентка рассказала, что наличие кисты у неё выявили ещё год назад, но пока новообразование не начало мешать, за помощью она не обращалась.

«Это был действительно сложный случай. Однако благодаря современным технологиям и наличию новейшего лапароскопического оборудования нам удалось провести операцию минимально инвазивно, сохранив здоровые ткани. Благодаря этому пациентка смогла быстро восстановиться», — сказала завотделением гинекологии, акушер-гинеколог Елена Сысоева.
Сейчас пациентка чувствует себя хорошо и готовится к выписке.

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Названы единые дни диспансеризации в Раменской больнице
01 апреля 2025, 15:12

Фото: пресс-служба администрации Раменского м. о.

В подразделениях Раменской больницы 5 апреля, 19 апреля и 17 мая пройдут единые дни диспансеризации. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципального округа.
«Первый этап диспансеризации – так называемый скрининг - проводят для того, чтобы выявить признаки хронических неинфекционных заболеваний м факторы риска их развития. Кроме того, определяются показания к выполнению дополнительных обследований и осмотров специалистами для уточнения диагноза заболевания на втором этапе диспансеризации», – пояснили в администрации.
В зависимости от возраста, для женщин и мужчин определён перечень медосмотров узкими специалистами и диагностических процедур. Периодичность диспансеризации для лиц от 18 до 39 лет составляет раз в три года, а для граждан старше 39 лет – каждый год.

Диспансеризация проводится в поликлинике по месту жительства. Необходимо прийти туда утром натощак в часы работы медучреждения.

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Для подмосковных участников СВО и их семей действует 75 мер поддержки
01 апреля 2025, 15:01

Людмила Болатаева (фото: медиасток.рф)

75 различных мер поддержки могут получить участники специальной военной операции из Московской области и их семьи, причём 32 меры поддержки являются региональными. Об этом сообщила на совещании губернатора региона Андрея Воробьёва с главами подмосковных министерств, ведомств и муниципалитетов вице-губернатор области Людмила Болатаева.
Поддержка героев СВО является одним их приоритетных направлений работы властей региона, отметил Андрей Воробьёв. Кроме того, развёрнуто большое общественное движение.
«Каждый город Подмосковья старается внести свою лепту в эту работу», — подчеркнул глава региона.
В свою очередь Людмила Болатаева сообщила, что в настоящее время Московской области для бойцов СВО и членов их семей действует 43 федеральные и 32 региональные меры поддержки.
«Меры направлены на поддержку здоровья — это реабилитация, протезирование, санатории, меры для семей с детьми: всё, что касается детских садов, школ, лагерей, обучения в институтах, а также меры, направленные на решение домашних вопросов (газификация, компенсация за платы за ЖКУ и пр.), помощь в трудоустройстве и различные выплаты и пособия», — сказала Людмила Болатаева.
Особое внимание она уделила региональным мерам поддержки. Из 32 таких мер 12 касаются самих бойцов, восемь направлены на помощь их детям, шесть — супругам и родителям и ещё шесть — семьям в случае гибели бойца.

«Для детей у нас есть льготы по внеочередному зачислению в детсад, освобождение от отплаты за детский сад, в школах и колледжах предоставляется бесплатное горячее питание, бесплатная продлёнка, кружки и секции. Также сейчас мы готовимся к летней оздоровительной компании, и все дети участников СВО будет бесплатно зачислены в лагерь «Литвиново». Кроме того, с ноября прошлого года мы ввели новую выплату — на приобретение школьной формы детям погибших участников СВО», — рассказала Людмила Болатаева.
Для родителей и супругов участников СВО предусмотрены бесплатные соцуслуги на дому, бесплатная реабилитация в социально-оздоровительном центре, юридическая и психологическая помощь, первоочередное направление в пансионат, а также социальная газификация. А с декабря 2024 года в лагерь «Литвиново» могут бесплатно заезжать вдовы с детьми.

Самим участникам СВО предлагается медицинское обслуживание, бесплатный уход, бесплатное соцобслуживание на дому, психологическая помощь и бесплатный прокат технических средств реабилитации.

Благодаря фонду «Защитники Отечества» ветераны СВО могут получить автомобили с ручным управлением — выдано уже 15 таких машин. А в центре «Ясенки» запустили обучение вождению таких автомобилей.

В регионе также установлена выплата в размере 500 тысяч рублей за земельный участок. Эту выплату могут получить участники СВО, получившие звание Героя РФ или орден РФ за заслуги в СВО, а также члены семьи погибшего участника СВО.

Узнать обо всех льготах и мерах поддержки можно через региональный портал госуслуг, где для этого подключён навигатор, кроме того, есть чат-бот «Соцуслуги Подмосковья», в котором выделена особая категория льгот для участников СВО. Кроме того, можно позвонить на короткий номер 122-6 и получить полную консультацию по льготам.

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