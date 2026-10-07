На работу в детскую поликлинику Долгопрудного вышел новый врач

07 октября 2026, 17:49

Олеся Тихонова (фото: пресс-служба администрации г.о. Долгопрудный)

Педиатр Олеся Тихонова приступила к работе в детской поликлинике, расположенной на Парковой улице в Долгопрудном. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Новый педиатр является молодым специалистом. Только в этом году она закончила педиатрический факультет Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета.





«Пациентов Олеся Александровна принимает с октября. Записаться к ней на приём можно через подмосковный портал госуслуг «Здоровье», по телефону 122 или в терминале в холле поликлиники», — отмечается в сообщении.