Пожилым жителям Долгопрудного подарили пледы

07 октября 2026, 17:48

Фото: пресс-служба администрации г.о. Долгопрудный

150 пледов подарила жителям Долгопрудного серебряного возраста администрация округа в День пожилого человека. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.





День пожилого человека отмечается 1 октября. Традиционно в это время окружная администрация помогает одиноким пожилым подопечным Комплексного центра социального обслуживания и реабилитации.





«В этом году особое внимание уделили заботе и комфорту: 150 человек получили в подарок теплые пледы. Этот знак внимания не только радует, но и согревает», — говорится в сообщении.