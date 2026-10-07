Пожилым жителям Долгопрудного подарили пледы
150 пледов подарила жителям Долгопрудного серебряного возраста администрация округа в День пожилого человека. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.
День пожилого человека отмечается 1 октября. Традиционно в это время окружная администрация помогает одиноким пожилым подопечным Комплексного центра социального обслуживания и реабилитации.
«В этом году особое внимание уделили заботе и комфорту: 150 человек получили в подарок теплые пледы. Этот знак внимания не только радует, но и согревает», — говорится в сообщении.В администрации округа также поблагодарили пожилых людей за их трудовую жизнь и пожелали здоровья и благополучия.
Ранее сообщалось, что ветерану из Долгопрудного вручили удостоверение Почётного гражданина города.