Достижения.рф

Пожилым жителям Долгопрудного подарили пледы

Фото: пресс-служба администрации г.о. Долгопрудный

150 пледов подарила жителям Долгопрудного серебряного возраста администрация округа в День пожилого человека. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.



День пожилого человека отмечается 1 октября. Традиционно в это время окружная администрация помогает одиноким пожилым подопечным Комплексного центра социального обслуживания и реабилитации.

«В этом году особое внимание уделили заботе и комфорту: 150 человек получили в подарок теплые пледы. Этот знак внимания не только радует, но и согревает», — говорится в сообщении.
В администрации округа также поблагодарили пожилых людей за их трудовую жизнь и пожелали здоровья и благополучия.

Ранее сообщалось, что ветерану из Долгопрудного вручили удостоверение Почётного гражданина города.
Лев Каштанов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0