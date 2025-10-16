На работу в детскую поликлинику Шатуры вышел ещё один молодой врач
Молодая специалистка-педиатр Елизавета Пилуй приступила к работе в детской поликлинике №1 в Шатуре. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.
В Шатуру Елизавета приехала со своим мужем Дмитрием Капустиным — аспирантом Курчатовского института: он пришел работать в лазерный центр. Трудоустроиться молодому врачу помог портал «Работа в России».
На участке Елизаветы Пилуй 820 детей. Педиатр не только проводит приём в поликлинике, но и посещает больных на дому. Кроме того, в её обязанности входит патронаж новорождённых.
«Елизавета Пилуй летом этого года закончила Белгородский медицинский университет. Поликлиника в Шатуре является её первым местом работы», — отмечается в сообщении.Елизавета рассказала, что она не стесняется обращаться за помощью к старшим коллегам и планирует повышать свою квалификацию.