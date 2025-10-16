В парке Каширы состоится праздник «Азбука спорта»
Городской парк Каширы станет одним из мест проведения общеобластного праздника «Азбука спорта». Мероприятие состоится в субботу, 18 октября. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.
Праздник начнётся в 11:00 с зарядки. Кроме того, гостей ждут программы «Мы за чаем не скучаем!» и «Печенюшки и баранки!». А у центрального входа в парк обустроят фотозону с ростовыми куклами.
«Для гостей также проведут мастер-класс по регби и соревнования по настольному теннису», — говорится в сообщении.На праздник приглашают людей разного возраста, мероприятие предусмотрено для семейного времяпрепровождения.
Ранее сообщалось, что для участников каширского отделения проекта «Активное долголетие» проводят регулярные тренировки по скандинавской ходьбе.