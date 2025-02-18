В Подмосковье за неделю эвакуировали 3,8 тыс. неправильно припаркованных машин

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Более 3,8 тыс. автомобилей, припаркованных с нарушениями правил, увезли с улиц Московской области на штрафные стоянки на минувшей неделе, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«На прошлой неделе в Подмосковье было эвакуировано 3837 машин за нарушение правил стоянки и остановки, что на 211 машин меньше, чем неделей ранее», — говорится в сообщении.Больше всего машин-нарушителей за неделю было эвакуировано в следующих округах: в Ленинском — 402 машины, в Химках — 318, в Мытищах — 317, а в Люберцах и Балашихе — по 228 автомобилей.
Узнать, где находится машина, эвакуированная в Московской области, можно по телефону 112, через приложение «112 МО» или через сайт подмосковного Центра безопасности дорожного движения.
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