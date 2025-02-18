В Подмосковье за неделю эвакуировали 3,8 тыс. неправильно припаркованных машин

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Более 3,8 тыс. автомобилей, припаркованных с нарушениями правил, увезли с улиц Московской области на штрафные стоянки на минувшей неделе, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.