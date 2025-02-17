В подмосковных автобусах каждый день убирают около 4 тонн мусора

Фото: пресс-служба Минтранса МО
Из автобусов Мострансавто ежедневно удаляют около 4 тонн мусора. Такие данные привели в пресс-службе Минтранса Подмосковья.
«В подведомственном министерству Мострансавто работают 365 мойщиков и 341 уборщик подвижного состава. Каждый день персонал компании очищает салоны автобусов от оставленных пассажирами упаковок, обёрток, бутылок и других отходов. За сутки утилизируют до 4 тонн мусора», – говорится в сообщении.Фото: пресс-служба Минтранса МО
В компании действует стандарт чистоты подвижного состава. После окончания рабочей смены автобусы проходят мойку и влажную уборку салона. Сотрудники моют пол в салоне, чистят сиденья, протирают поручни и собирают мусор. На конечных остановках поверхностную уборку делают водители.
«Мострансавто просит пассажиров соблюдать правила поведения в общественном транспорте: не мусорить, не оставлять рисунки на окнах, не портить обивку сидений. Только совместными усилиями можно сделать проезд в автобусах комфортнее», – отметили в пресс-службе.Мострансавто обслуживает 1,4 тыс. маршрутов. Ежедневно на линиях курсируют более 6 тыс. автобусов, которые перевозят порядка 1,6 млн пассажиров.
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Лора Луганская