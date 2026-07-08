Подмосковный робот Светлана с начала года принял свыше 3,5 миллионов звонков

08 июля 2026, 11:04

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Голосовой помощник на основе искусственного интеллекта – робот Светлана – в этом году обработал более 3,5 миллионов звонков. Такой статистикой поделились в пресс-службе подмосковного Минздрава.





Светлана помогает пациентам Московской области вызвать врача на дом, записаться на приём, отменить или перенести запись. Робот также напоминает о визите к врачу и предлагает продлить электронный рецепт на льготное лекарство в ходе телемедицинской консультации. Одновременно Светлана может принимать до 600 звонков.

«Это не просто голосовой помощник, а полноценный цифровой инструмент, который делает медицину в Подмосковье более доступной и современной. Светлана работает круглосуточно и без выходных, помогая жителям решать самые распространённые вопросы. А когда нужна консультация специалиста, робот переключает звонок на оператора. С начала этого года помощник обработал уже более 3,5 миллионов звонков», – рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.