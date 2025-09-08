На работу в Подмосковье вышли около 600 выпускников областного медколледжа
Медицинские организации Московской области приняли на работу более 600 выпускников областного медколледжа. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«Колледж готовит востребованных специалистов, которые вносят большой вклад в развитие здравоохранения Подмосковья. В этом году работу наши медучреждения уже выбрали более 600 молодых фельдшеров, медсестёр и акушеров. Больше половины из них – 336 человек – устроились по целевому направлению, что важно для обеспечения кадрами больниц и станций скорой помощи», – сказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.Как напомнили в министерстве, учащиеся Московского областного медицинского колледжа могут заключить целевой договор, чтобы потом трудоустроиться в одну из подмосковных медицинских организаций. Сделать это могут студенты 1-4 курсов. Целевики во время обучения получают от медучреждения стипендию. После выпуска они выходят на работу в медорганизацию на срок не менее 3 лет.
Среднему медперсоналу в Подмосковье доступны такие меры социальной поддержки, как компенсация аренды жилья, программы «Земский фельдшер», «Приведи друга» и другие. Подробную информацию можно найти на сайте.
Также молодые специалисты ежемесячно получают доплату. Надбавка составляет 7 тыс. рублей для среднего медперсонала и выплачивается в течение трёх лет.
