Съезд «Педиатрия как искусство» собрал в Подмосковье более 7 тыс. участников
Педиатров из 75 регионов России и 28 зарубежных стран собрал VI Съезд детских врачей Московской области с международным участием «Педиатрия как искусство». Он завершился в Подмосковье в пятницу, сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.
«Шестой год подряд съезд объединяет врачей, учёных, лидеров мнений, экспертов отрасли и руководителей медучреждений. На нём в разных форматах обсуждают вопросы детского здоровья. На площадках съезда были представлены выставка медицинских изделий, инновационное реабилитационное оборудование, мобильные приложения и цифровые технологии. В мероприятии приняли участие более 7 тыс. человек», – рассказала директор НИКИ детства Нисо Одинаева.Она добавила, что на мероприятии состоялись форум по редким заболеваниям «Орфей», школа по муковисцидозу, форум по детскому аутизму, медицинскому праву и сестринскому делу. Новые направления восстановительного лечения обсудили на V Междисциплинарном форуме по детской реабилитации.
Специалисты также участвовали в тренингах и мастер-классах. Впервые в рамках Съезда прошли форум по диетологии и школа по детской эндокринологии.
Организаторами мероприятия выступили Минздрав Московской области и Научно-исследовательский клинический институт детства.