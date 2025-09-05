Съезд «Педиатрия как искусство» собрал в Подмосковье более 7 тыс. участников

05 сентября 2025, 22:29

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Педиатров из 75 регионов России и 28 зарубежных стран собрал VI Съезд детских врачей Московской области с международным участием «Педиатрия как искусство». Он завершился в Подмосковье в пятницу, сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.







«Шестой год подряд съезд объединяет врачей, учёных, лидеров мнений, экспертов отрасли и руководителей медучреждений. На нём в разных форматах обсуждают вопросы детского здоровья. На площадках съезда были представлены выставка медицинских изделий, инновационное реабилитационное оборудование, мобильные приложения и цифровые технологии. В мероприятии приняли участие более 7 тыс. человек», – рассказала директор НИКИ детства Нисо Одинаева.