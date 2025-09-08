Страдающий диабетом житель Подмосковья едва не умер после трёх рюмок алкоголя

08 сентября 2025, 13:37

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Красногорской больницы помогли молодому человеку, который выпил три рюмки крепкого алкоголя и почувствовал резкое ухудшение самочувствия. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.





В приёмный покой экстренно доставили 25-летнего жителя Подмосковья, который жаловался на сильную слабость, жажду и рвоту. Уровень глюкозы в крови составлял 28,7 ммоль/л при норме 5,8 ммоль/л.



У пациента диагностировали гипергликемию, представлявшую серьёзную угрозу для его жизни. Как выяснилось, молодой человек с детства страдает сахарным диабетом первого типа. Чтобы купировать симптомы, ещё тогда ему поставили инсулиновую помпу. Молодой человек посчитал, что проблема решена. Поэтому он игнорировал врачебные рекомендации и осмотры эндокринолога.



«Употребление крепкого алкоголя ухудшило многолетнее бездействие, приведя к развитию жизнеугрожающих осложнений – диабетической нейропатии и ретинопатии. Из-за тяжести состояния пациента сразу перевели в реанимацию. Лечение включало инсулинотерапию, внутривенные растворы и контроль сердечно-сосудистой системы», – рассказала заведующая первым терапевтическим отделением Красногорской больницы Ирина Азарова.